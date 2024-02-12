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Adana'da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Adana'da yapılan operasyonda, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir depoda 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 22 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste 22 milyon 500 bin makaron ele geçiren ekipler, şüpheli Ümit Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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