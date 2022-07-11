Adana'da 21 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 21 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da 21 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 21 milyon kaçak makaron ele geçirdi.

Adana polisi 21 milyon kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bazı araç ve adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde, gümrük kaçağı 80 bini tütün doldurulmuş 21 milyon makaron, 125 kilogram tütün, 200 bin sigara filtresi ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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