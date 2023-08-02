Adana'da 21 Bin 21 Kalıcı Konut İnşa Edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 18 bin 583 konut ve 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 kalıcı konut inşa edileceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerine başlattığı kalıcı konutların inşaatı yükseliyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Özhaseki, "6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. Adana'mıza; 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz. 3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlam ve güvenli binalar inşa ediliyor"

İnşaat Mühendisi İlhan Ersin Önal ise Adana'da afetlere dayanıklı, yöresel ve yatay mimariye uygun yapılacak olan kalıcı konutlarla ilgili şunları kaydetti:

"Toplu Konut İdaresi olarak depremlere dayanıklı vatandaşların içerisinde rahatça huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri güvenli binalar inşa etmeye devam ediliyor. Adana'da şu anda 3 bin 191 adet konutun ihalesi yapılmış ve yapım işleri başlamış durumdadır. Bu konutlar bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak tasarlanmış ve bu şekilde inşası devam etmektedir. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşmakta olup yatay mimari esas alınmıştır. Örnek dairelerimizi hazırlamış durumdayız. Örnek dairenin içerisinde vatandaşların yaşayabileceği her şey düşünülmüş durumda. Bir an önce diğer dairelerimizi de bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışmalarımız devam etmektedir." - ANKARA