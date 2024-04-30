Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şener Sarı, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Şener Sarı'nın (56) kimliğini sorguladı.
Farklı suçlardan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen Sarı, Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
İşlemlerinin ardından Sarı, cezaevine gönderildi.