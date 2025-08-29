Adana'da 20 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 20 milyon 400 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Depo sahibi bir kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, tesisi kiralayan başka bir kişi tutuklandı.

Adana'da 20 milyon 400 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir deponun kaçak makaron üretim tesisine dönüştürüldüğünü belirledi.

Ekipler, operasyon düzenledikleri tesiste kaçak üretilen 20 milyon 400 bin makaron ele geçirdi.

Bunun üzerine depo sahibi A.A. (52) ile burayı kiralayan B.A. (45) gözaltına alındı.

A.A. ifadesinde, B.A'nın karton bardak üreteceğini belirterek depoyu kiraladığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günlük yaklaşık 10 milyon makaron üretim kapasitesine sahip olduğu belirlenen tesisteki makinelere de el konuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
