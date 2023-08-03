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Adana'da 20 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir araçta 20 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan İlçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenip durdurulan bir araçta yapılan aramada 18 ayrı paket içerisinde toplam 20 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir araçta 20 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan İlçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenip durdurulan bir araçta yapılan aramada 18 ayrı paket içerisinde toplam 20 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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