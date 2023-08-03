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Adana'da 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan denetimde bir araçta 20 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 kilo 160 gram esrar ele geçirilen araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu şüphelilerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında şüphelendiği bir aracı durdurup aradı.

Araçtaki iki valizde 20 kilo 160 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Ceyhan Adana Güncel Haberler

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