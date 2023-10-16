Adana'da 20 Bin 636 Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirildi ve evdeki şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, reçeteye tabi 20 bin 636 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis, şüpheli Ç.K.'nin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada reçeteye tabi 20 bin 636 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Şüpheli Ç.K. ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Ç.K., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Ç.K.'nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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