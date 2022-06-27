Adana'da 2 YPG/PKK sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi - Haberler

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Adana'da 2 YPG/PKK sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da 2 YPG/PKK sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü YPG/ Pkk soruşturması kapsamında tutuklanan 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Mart'ta tutuklanan Suriye uyruklu F.C. ve A.İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

F.C. ve A.İ. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların, terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldıkları, örgüte ait hücre evlerinde kaldıkları, terör örgütü adına istihbarat topladıkları ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttukları kaydedilen A.İ. ve F.C'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması iddianamede istendi.

İddianamedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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