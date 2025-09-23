Haberler

Adana'da 2 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

19 Mayıs Mahallesi'nde S.K'nin (35) kullandığı 01 ADF 535 plakalı otomobil, evinin önündeki sokakta oynayan Cumali Çağlar'a (2) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından sürücü S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
