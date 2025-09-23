Haberler

Adana'da 2 Yaşındaki Çocuk Araç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Adana'da 2 Yaşındaki Çocuk Araç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dönüş yapan bir otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Cumali Çağlar yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da ara sokaktan dönüş yapan otomobilin altında kalan Cumali Çağlar (2), hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Salih Kahraman gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Kahraman yönetimindeki 01 ADF 535 plakalı otomobil, ara sokaktan dönüş yaparken, sokakta bekleyen Cumali Çağlar'a çarptı. Çağlar otomobilin altında kalırken, kazayı fark eden sürücü, bir süre ilerledikten sonra aracı durdurdu. Kazayı duyan çocuğun annesi ile yakınları, aracın yanına gelip, sürücüye tepki gösterdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altından çıkarılan Çağlar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çağlar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü Kahraman, gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
