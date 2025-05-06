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Adana'da 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi, 6 Gözaltı

Adana'da 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi, 6 Gözaltı
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Adana'da yapılan operasyonda, polis ekipleri 4 hafif ticari araçta 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler devam ediyor.

Adana'da polis ekiplerince, 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 4 hafif ticari araçla kente kaçak tütün getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakalarını tespit ettikleri araçları merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Araçlarda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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