Adana'da 2 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Kaçakçılıkla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.
Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Ekipler, kaçakçılıkla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel