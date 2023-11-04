Adana'da 2 tankerde 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da durdurulan 2 tankerde yapılan aramada 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt bulundu. Olayla ilgili 2 sürücü gözaltına alındı.
Adana'da durdurulan 2 tankerde 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan 2 tankerde arama yaptı.
Araçlarda 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 sürücü emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel