Haberler

Adana'da 2 tankerde 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Adana'da durdurulan 2 tankerde yapılan aramada 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt bulundu. Olayla ilgili 2 sürücü gözaltına alındı.

Adana'da durdurulan 2 tankerde 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan 2 tankerde arama yaptı.

Araçlarda 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 sürücü emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Suç Hukuk Güncel Haberler

title