Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı

Adana'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki şüphelilerden biri yakalandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki şüphelilerden biri yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, içerisinde iki şüphelinin bulunduğu 01 AFP 925 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobille Karafatma Caddesi'ne giren şüpheliler, bir araca çarptıktan sonra kaçmayı sürdürdü.

Kıyıboyu Caddesi'ne doğru ilerleyen zanlıların bulunduğu otomobil, bu sırada kaldırıma çarptı.

Araçta bulunan bir şüpheli olay yerinden kaçtı, sürücü M.Ö. ise takibi yapan polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ö. yanındaki kişi bir suçtan arandığı için kaçtığını iddia etti.

Ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Sümer Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title