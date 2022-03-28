Adana'da 2 şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki şüphelilerden biri yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, içerisinde iki şüphelinin bulunduğu 01 AFP 925 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobille Karafatma Caddesi'ne giren şüpheliler, bir araca çarptıktan sonra kaçmayı sürdürdü.

Kıyıboyu Caddesi'ne doğru ilerleyen zanlıların bulunduğu otomobil, bu sırada kaldırıma çarptı.

Araçta bulunan bir şüpheli olay yerinden kaçtı, sürücü M.Ö. ise takibi yapan polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ö. yanındaki kişi bir suçtan arandığı için kaçtığını iddia etti.

Ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.