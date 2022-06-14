Adana'da 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralı - Haberler

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Adana'da 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralı

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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Adana'da 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralı

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi, araçlarda sıkışarak yaralandı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi, araçlarda sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yeşil Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 LY 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Arkasından gelen 68 ER 242 plakalı otomobil de önce ağaca ardından sulama kanalı bariyerlerine çarptı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan 5 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Sarıçam Güncel Haberler

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