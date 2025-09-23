Haberler

Adana'da 2 Otomobilin Çarpışması Sonucu 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. Kontrolden çıkan bir araç, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri, yol kenarındaki müstakil evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Yaralanan 2 sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Dünyanın gözünü çevirdiği oturumda prompteri bozuldu
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.