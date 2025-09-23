Adana'da 2 Otomobilin Çarpışması Sonucu 2 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. Kontrolden çıkan bir araç, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri, yol kenarındaki müstakil evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Yaralanan 2 sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel