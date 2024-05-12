Adana'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gedikli Mahallesi'nde Ö.B'nin kullandığı 01 ADM 118 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ALF 040 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaranan sürücü Ö.B. ile aynı araçtaki A.B, E.B, F.B. ve D.B, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.