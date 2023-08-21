ADANA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

ADANA'da, otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

ADANA'da, otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 23: 00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,01 AGL 258 plakalı otomobil ile 34 FH 9911 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 AGL 258 plakalı araçta bulunan sürücü yaralanırken araç içerisinde sıkıştı.Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle kapanan otoyol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.