Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi - Haberler

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Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar, hazırladıkları dövizlerle, üstü açık otobüs ile kentte tur attı. Yedipınar Engelliler Parkı'nda kurulan atölyelerde otizmli çocuklar, resim ve boyama etkinlikleri yaptı.

Kurulan parkurlarda spor yaptırılan çocuklara madalya verildi.

Etkinliğe, çeşitli resmi kurumların temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Otizm, Nisan, Adana, Güncel, Haberler

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