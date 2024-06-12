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Adana'da 2 motosiklet ve 1 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde çalıntı malzemelerin satıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, 2 motosiklet ve 1 bisikletin çalındığı tespit edildi. Şüpheli A.B. yakalanarak tutuklandı.

Adana'da 2 motosiklet ve 1 bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bazı çalıntı malzemelerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında satılan 2 motosiklet ve 1 bisikletin şüpheli A.B. (17) tarafından çalındığını tespit etti.

Şüphelinin bulunduğu adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda A.B'yi yakaladı.

A.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, bulunan çalıntı motosikletler ve bisikleti sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Seyhan Adana Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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