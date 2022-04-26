Adana'da kaçak 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da kaçak 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da kaçak 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Adana'da, gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 660 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da, gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 660 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Pozantı ilçesi Eskikonacık mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler sırasında şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin makaron ve 660 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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