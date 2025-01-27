Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Adana'da 2 Milyon 350 Bin Makaron Ele Ge geçirildi

Adana'da 2 Milyon 350 Bin Makaron Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak sigara ve makaron ticaretine karşı yürütülen çalışmalarda, 2 milyon 350 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonette 2 milyon 350 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, Sarıhamzalı Mahallesi'nde durdurulan bir kamyonette 2 milyon 350 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
img

Sergen'den Galatasaraylıları delirtecek sözler
img

Bu kart durduk yere para kesiyor
img

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

Vicdansızlar bir bir yakalanıyor! Bu kez yaşları 18'den bile küçük
Bu kart durduk yere para kesiyor

Bu kart durduk yere para kesiyor
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.