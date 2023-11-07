Adana'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan alkollü sürücüye dava

Adana'da otomobiliyle çarptığı araçtaki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan alkollü sürücüye, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da otomobiliyle çarptığı araçtaki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan alkollü sürücüye, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında M.G. (51) ve S.İ'nin (45) ölümüyle ilgili tutuklanan sürücü S.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, S.B'nin kullandığı otomobilin, aynı istikamette seyreden M.G. idaresindeki otomobile arkadan çarptığı belirtildi.

Kazada M.G. ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan S.İ'nin hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede, sürücünün birden fazla kural ihlali yaptığı ve olay sırasında 2,03 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Trafik bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, sanık S.B. için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Tutuklu sanık S.B, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.