Adana'da 2 Haftada 278 Ruhsatsız Silah Bulundu

Adana'da yapılan polis denetimlerinde 13'ü kurusıkı 247 ruhsatsız tabanca, 31 av tüfeği ve 2 bin 91 mermi ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç, 43 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet bulundu. Denetimlerde 710 şüpheli de yakalandı.

Adana'da 2 haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde 278 ruhsatsız silah bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10-23 Temmuz'da kent genelinde denetimler yaptı. Çalışmalarda, 13'ü kurusıkı 247 ruhsatsız tabanca ve 31 av tüfeği ile 2 bin 91 mermi ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 2 araç, 43 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan arandığı belirlenen 710 şüpheli de yakalandı.