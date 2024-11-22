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Adana'da 2 Firari Hükümlü Jandarma Operasyonu ile Yakalandı

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Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ve C.Y., jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. H.K.'nin 39 yıl, C.Y.'nin ise 11 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin (60) Seyhan ilçesinde, 11 yıl hapis cezası olan C.Y'nin ise (41) Kozan ilçesinde olduğunu tespit etti.

İki hükümlü ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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