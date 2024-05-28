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Adana'da 2 Evde Silah ve Mermi Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 2 evde 1 kalaşnikof ve ruhsatsız 2 tabanca ile 78 mermi bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki evde 1 kalaşnikof ve ruhsatsız 2 tabanca ile 78 mermi ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların bulunduğu belirlenen Ova Mahallesi'ndeki müstakil iki ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, evlerden birinin balkonundaki toprak bölümden şüphelenip bölgeyi kazdığında, çuvala sarılı halde kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 68 mermi buldu.

Diğer evde yapılan aramalarda da ruhsatsız iki tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, tüfeğin bulunduğu ikametteki Leyla G. ve silahı sakladığı öne sürülen akrabası A.K. (17) ile tabancaların ele geçirildiği adresteki Suzan A. ve gelini Tuğba A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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