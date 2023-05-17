Adana'da 2 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü, katil zanlısı tutuklandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde evinde tabancayla öldürülmüş bulunan 2 çocuk annesi Derya Şengül'ün (45) eşinin yeğeni olan cinayet şüphelisi Ömür Şengül (27) yakalandı. Yıllar önce anne ve babası ayrılınca öldürdüğü yengesi ile amcası tarafından büyütülen Ömür Şengül ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olay, 8 Mayıs'ta Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde evine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, göğsünden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Şengül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Derya Şengül'ün cinayet şüphelisinin, kendisinin büyüttüğü yeğeni Ömür Şengül olabileceğini belirledi. Dövmecilik yapan son Şengül'ün anne ve babasının yıllar önce ayrıldığı, kendisine amcasının sahip çıktığı belirtildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli Ömür Şengül'ün bir haftadır Adana'da bir tanıdığının evinde saklandığını belirlendi. Adrese baskın yapan ekipler katil şüphelisi Şengül'ü yakalayıp Ceyhan'a götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı yeğen, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Ömür Şengül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel