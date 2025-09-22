Adana'da 19 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 19 yaşındaki Samet Aslan'ın tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından tutuklanan 3 sanık hakkında dava açıldı.

Aslan'ın, 21 Ekim 2024'te dedesinin Başak Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet D, İsmail D. ve Mehmet D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Aslan ve arkadaşı Abdulkadir A'nın, olaydan 1 yıl önce sanık Ahmet D'nin ağabeyini silahla yaralamaları nedeniyle taraflar arasında husumet oluştuğu belirtildi.

İddianamede, Aslan ve arkadaşını motosikletle takip eden sanıklardan Ahmet D'nin yanındaki tabancayla ateş ettiği anlatıldı.

Saldırıda Aslan'ın hayatını kaybettiği, müşteki Abdulkadir A'nın ise yara almadan kurtulduğu ifade edilen iddianamede, sanıklardan İsmail D'nin azmettirici olduğu, Mehmet D'nin ise kuzeni Ahmet D'nin olay yerinden kaçmasına yardım ettiği aktarıldı.

İddianamede, sanıkların Samet Aslan'ın öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, Abdulkadir A'ya yönelik eylemlerinden dolayı da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Ahmet D, İsmail D. ve Mehmet D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki dedesinin evinin önünde 21 Ekim 2024'te uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Samet Aslan, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlılar Ahmet D, İsmail D. ve Mehmet D. tutuklanmıştı.