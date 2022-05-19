ADANA'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI - Haberler

ADANA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Parkı'nda çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ve protokol üyelerinin oluşturduğu kortej, Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Evlerinin pencere ve balkonuna çıkan Adanalılar, Türk bayraklarıyla kortejin coşkusuna eşlik etti. Burada düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 'Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatı gençlerimiz, vatanımız ve milletimizin hukukuna sımsıkı bağlıdır. Daha nice nesiller boyunca gençlerimiz, bu kutlu görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin, çağın gerektirdiği şekilde bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen; kendine ve insanlığa karşı zorunluluklarının farkında yetişebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kutlu bayramımızı pandemi koşullarında alınan tedbirler olmadan yapmanın sevincini yaşıyoruz' diye konuştu.Konuşmaların ardından çeşitli okullardan gelen öğrenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, 19 Mayıs konulu şiirler okudu. Daha sonra halk oyunu, jimnastik ve taekwondo gösterileri yapıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel