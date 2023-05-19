Adana'da 19 Mayıs kutlamaları

ADANA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Parkı'nda çelenk sunumuyla başladı. Ardından merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Elban, tören alanına gelen vatandaşların bayramını kutladı.

'BU TARİH, ÇOK AYRICALIKLI BİR TARİHTİR'

Törenin açış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 'Bu tarih, milletimizin için çok ayrıcalıklı bir tarihtir. Bugün, her türlü sıkıntı ve olumsuzluklara rağmen üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşadığımız toprakların inşasının başladığı tarihtir. Başlangıçlarda atılan ilk adımın, en önemli ve en zor adım olduğu aşikardır. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek gençlerimize olan inancını ve güvenini ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin ilk adımı olan bu günü siz gençlerimize hediye ederek bu milletin gençlerine ne kadar önem verdiğini gözler önüne sermiştir? dedi. Açılış konuşmasının ardından törene katılan öğrenciler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve 19 Mayıs konulu şiirler okundu. Halk oyunu, jimnastik ve taekwondo gösterilerinin sahnelenmesinin ardından tören, çeşitli ödüllerin verilmesiyle son buldu. (DHA)