Adana'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Adana'da 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli törenlerle kutlandı. Down sendromlu bir gencin kemençe resitali büyük ilgi gördü. Törenlerde çok sayıda gösteri ve etkinlik düzenlendi.

ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı. Programda, Down sendromlu gencin kemençe resitali, ilgi topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı'nda anıta çelenk konulmasıyla başladı. Gençler, bando eşliğinde dev Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla kortej oluşturup, törenin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşların katıldığı törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Daha sonra Mehter takımı, halk oyunları, jimnastik ve tekvando gösterileri sergilendi. Down sendromlu bir gencin kemençeli gösterisi ise alkış topladı. Programda, kentteki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödül ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Beklenen görüşme için saat verildi
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
New York Times Meydanı'nda görkemli mehteran konseri

Dünyaca ünlü meydanda görkemli mehteran konseri
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.