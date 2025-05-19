Adana'da 19 Mayıs Bayramı Coşkulu Kutlandı

ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı. Programda, Down sendromlu gencin kemençe resitali, ilgi topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı'nda anıta çelenk konulmasıyla başladı. Gençler, bando eşliğinde dev Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarıyla kortej oluşturup, törenin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşların katıldığı törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Daha sonra Mehter takımı, halk oyunları, jimnastik ve tekvando gösterileri sergilendi. Down sendromlu bir gencin kemençeli gösterisi ise alkış topladı. Programda, kentteki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödül ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,