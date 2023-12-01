Adana'da 19 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde, üzerinde 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, üzerinde 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Ticari araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis ekipleri, T.G. idaresindeki aracı durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, F.K'nin üzerinde 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, araçta bulunan F.K. ve T.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. tutuklandı, T.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.