Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 19 firari hükümlü, polis operasyonları sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 19 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun