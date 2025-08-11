Adana'da 19 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri, bir ikamete düzenledikleri operasyonda 19 bin 167 sentetik uyuşturucu hap ile birlikte başka uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 19 bin 167 sentetik uyuşturucu hap, 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
