188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da bir minibüste 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir minibüste 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir minibüsle uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurup aradı.

Araçta, 60 pakette 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü M.A. (26) ile yanındaki R.A. (26), İ.D. (30) ve A.G. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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