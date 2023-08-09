Adana'da 187 Sürücüye Abart Egzoz Kullanımı Nedeniyle 759 Bin 968 TL Para Cezası

Adana polisinin bir ay boyunca yaptığı trafik uygulamasında 187 sürücüye abart egzoz kullandığı için 759 bin 968 lira para cezası uygulandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, gürültü çıkaran egzoz kullanılan araçlara karşı bir ay önce uygulama başlattı. Çalışmada, aracında standart dışı egzoz ve süspansiyon bulunan, halk arasında 'abart egzoz' olarak bilinen sistemi kullanan 187 sürücüye 759 bin 968 lira idari para cezası uygulandı.

Adana polisinin bir ay boyunca yaptığı trafik uygulamasında 187 sürücüye abart egzoz kullandığı için 759 bin 968 lira para cezası uygulandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, gürültü çıkaran egzoz kullanılan araçlara karşı bir ay önce uygulama başlattı. Kent genelinde polisler birçok noktada denetim yaptı. Çalışmada, aracında standart dışı egzoz ve süspansiyon bulunan, halk arasında 'abart egzoz' olarak bilinen sistemi kullanan 187 sürücüye 759 bin 968 lira idari para cezası uygulandı. - ADANA