Adana'da 18 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 18 milyon 330 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen tır ve kamyonda arama yaptı.

Araçlarda kaçak 18 milyon 330 bin makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, araçlarda arama yapılması ve kaçak makaronların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.