Adana'da 18 Milyon 950 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı
Adana'da yapılan operasyonda bir depoda 18 milyon 950 bin makaron ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir depoya baskın düzenledi ve gümrük kaçağı olan makaronları ele geçirdi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da bir depoda 18 milyon 950 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı.
Adreste gümrük kaçağı 18 milyon 950 bin makaron ele geçiren polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.