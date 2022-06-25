Adana'da 18 milyon 224 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 18 milyon 224 bin makaron ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 18 milyon 224 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 18 milyon 224 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 18 milyon 224 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği bazı araç ve adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde, 4 bin 600'ü tütün doldurulmuş 18 milyon 224 bin 600 makaron, 30 kilogram tütün ile bir sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis, operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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