Adana'da 18 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da 18 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
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Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18 firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiler.

Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 18 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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