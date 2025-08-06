Adana'da 18 Bin 700 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Adana'da yapılan operasyonda, bir kamyonun kasasında 18 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Adana'da 18 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu değerlendirdikleri bir kamyonu takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramada aracın kasasındaki poşetlerde 18 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Bunun üzerine aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel