Adana'da 18 Bin 700 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da 18 Bin 700 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan operasyonda, bir kamyonun kasasında 18 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'da 18 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu değerlendirdikleri bir kamyonu takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada aracın kasasındaki poşetlerde 18 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Bunun üzerine aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
LPG'li araçlar için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi 31 Aralık'a uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi uzatıldı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.