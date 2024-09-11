Adana'da 175 Kilogramlık Yaban Domuzu Avlandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 175 kilogramlık yaban domuzu avlandı.

Kırsaldaki Beydemir Mahallesi'nde ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

Çalışmada 175 kilogramlık yaban domuzu avlandı.

Hasan Kasap, daha önce de ava katıldığını ancak bu ağırlıktaki domuzla ilk kez karşılaştığını belirtti.