Adana'da 17 Yaşındaki Hırsız, Cep Telefonlarıyla Yakalandı

Adana'da M.I. (17) ve kardeşleri B.I. (15) ile F.I. (14), cep telefonları çalarak yakalandı. M.I. ve B.I. tutuklanırken, F.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da Ramazan Deniz'in dükkanına kepengini zorlayıp, 25 santimlik aralıktan sürünerek içeri girerek 10 cep telefonu ve 3 bin lira çalan M.I. (17) ile kardeşleri B.I. (15) ve F.I. (14), yakalandı. Şüphelilerden M.I. ve B.I. tutuklanırken, F.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Ekim'de saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzlerini atkı ve kapüşonla gizleyen Suriye uyruklu kardeşler M.I., B.I. ve F.I., telefon tamircisi Ramazan Deniz'in dükkanının önüne gitti. Şüphelilerden F.I. çevrede gözcülük yaparken, diğerleri iş yerinin kapalı kepengini açmaya çalıştı. B.I.'nın kepengi kaldırıp, oluşturduğu yaklaşık 25 santimlik boşluktan sırtüstü yatan M.I., sürünerek içeri girdi. Çaldığı 10 cep telefonu ve 3 bin lirayı kepengin altından kardeşine veren M.I., aynı yöntemle sürünerek iş yerinden çıktı. Dikkat çekmemek için kepengi indirip, boşluğu kapatan M.I., kardeşleriyle birlikte koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir gün sonra dükkanını açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ramazan Deniz, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Saklandıkları adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., B.I. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, F.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
