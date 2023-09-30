Adana'da yapılan bir operasyonda, bir işyerinde 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir işyerinde yapılan aramada 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde bir iş yerinde 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.