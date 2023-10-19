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Adana'da 166 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda takibe alınan kamyonette narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.