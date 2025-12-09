Adana'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da 'silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Filiz K. polis ekiplerince yakalandı. Ekipler, Seyhan ilçesindeki bir evde saklanan hükümlüyü adrese baskın yaparak gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Filiz K'yi (36) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit ettikleri hükümlüyü, adrese baskın yaparak yakaladı.
Filiz K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel