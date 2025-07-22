Adana'da 16 Yaşındaki Kız Çocuk 13 Gündür Kayıp
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 9 Temmuz'da evden çıkan 16 yaşındaki E.K.'dan 13 gündür haber alınamıyor. Aile, kızlarının bulunması için polisle işbirliği içinde çalışmalara devam ederken, anne Fındık K. kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.
Adana'da 13 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan E.K, 9 Temmuz'da ailesine dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktı.
Eve dönmeyen kızlarından haber alamayan anne Fındık (53) ve baba Süleyman K. (55), Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.
Polis ekiplerinin genç kızın bulunması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
"Hayatından endişe ediyorum"
Anne Fındık K, AA muhabirine, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.
Çocuğundan haber almayı beklediğini dile getiren Fındık K, "Kızımın yaşı küçük, bana teslim edilmesini istiyorum. Devlet büyüklerinden yardımcı olmalarını talep ediyorum. Kızımdan haber alamıyor, hayatından endişe ediyorum. Yerini bilenlerin, onu görenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini rica ediyorum." dedi.
Fındık K, kızının daha önce de evden kaçtığını sözlerine ekledi.