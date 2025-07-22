Adana'da 16 Yaşındaki Eda Kacur Kayıp

Adana'da 16 Yaşındaki Eda Kacur Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 12 gün önce evden çıkan 16 yaşındaki Eda Kacur'dan hala haber alınamazken, ailesi endişeli. Aile, polisle iletişime geçerek kayıp başvurusunda bulundu.

ADANA'da 12 gün önce evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Eda Kacur'dan (16) haber alamayan yakınları, kızlarının hayatından endişe ediyor. Alenin kayıp başvurusu üzerine polis, Kacur'u bulmak için çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Eda Kacur, 9 Temmuz sabahı, evlerinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Anne Fındık (55) ile baba Süleyman Kacur (58), kızlarını cep telefonuyla arayıp, mesaj gönderdi. Eda Kacur ise kısa cevaplar verip, geleceğini söyledi. Aile, daha sonra Kacur ile irtibat kuramadı. Kaybolduğu günden bu yana kızlarının eve dönmesini bekleyen aile, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Eda'yı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu boşaltıldı

Üç gündür süren yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.